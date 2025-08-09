Украина и Европа отвергли план Путина по урегулированию и представили свой

09 августа 2025, 19:49

WSJ: Украина и Европа представили свой план по урегулированию конфликта с Россией

Фото: iStock/artJazz

Украина и страны Европы подготовили совместное предложение по урегулированию конфликта с Россией накануне саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа Об этом сообщает The Wall Street Journal.