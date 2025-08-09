Украина и Европа отвергли план Путина по урегулированию и представили свой
Украина и страны Европы подготовили совместное предложение по урегулированию конфликта с Россией накануне саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что в рамках мирной инициативы предусматривается объявление прекращения огня до принятия каких-либо других мер, чтобы создать условия для переговоров.
По данным издания, план уже был представлен вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику президента США по Украине Киту Келлогу и спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу. Это свидетельствует о стремлении Киева и европейских партнёров привлечь к урегулированию конфликта международное внимание и поддержку.
В то же время Financial Times отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность предстоящей встречей Путина и Трампа, учитывая сложность ситуации и необходимость защиты интересов Украины.
