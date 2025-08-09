В России обратили внимание на проведение встречи Путина и Трампа в день Успения Богородицы
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проведут встречу 15 августа. В этот день отмечается Успение Богородицы по новому стилю в американской православной традиции.
На такую важную деталь указал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
По словам Дмитриева, выбранная дата носит особый символизм. В Русской православной церкви Успение отмечается 28 августа, однако в США, где действует новый календарный стиль, праздник приходится именно на 15 августа. Политик также подчеркнул, что православная церковь на Аляске, где состоится встреча, имеет глубокие «русские корни», что придаёт событию дополнительное значение.
Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что переговоры лидеров России и США запланированы именно на 15 августа и пройдут на территории штата Аляска. Ожидается, что главной темой станет обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине.
