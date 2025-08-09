В России обратили внимание на проведение встречи Путина и Трампа в день Успения Богородицы

09 августа 2025, 18:11

Дмитриев: встреча Путина и Трампа на Аляске состоится в день Успения Богородицы

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проведут встречу 15 августа. В этот день отмечается Успение Богородицы по новому стилю в американской православной традиции.