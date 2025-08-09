Стало известно, кто настраивает Трампа против России

09 августа 2025, 20:37

Слуцкий: страны ЕС хотят помешать урегулированию украинского конфликта

Фото: istockphoto/makaule

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что силы, противящиеся мирному урегулированию конфликта на Украине, активизировались в европейских странах накануне российско‑американского саммита на Аляске.