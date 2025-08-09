Стало известно, кто настраивает Трампа против России
Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что силы, противящиеся мирному урегулированию конфликта на Украине, активизировались в европейских странах накануне российско‑американского саммита на Аляске.
По словам Слуцкого, «европейская партия войны» мобилизует поддержку и ведёт консультации —, в частности, Владимир Зеленский «в конвульсиях обзванивает» премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона, а далее, по его словам, могут последовать контакты с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Депутат утверждает, что цель этих усилий — либо втянуть президента США Дональда Трампа в антироссийскую коалицию, либо сорвать переговоры и помешать достижению мира на Украине. По его мнению, подобное развитие событий может ослабить позиции европейских политиков, которые выстраивали свою риторику вокруг антироссийской линии.
Слуцкий также напомнил слова покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского: «Все будут решать Путин и Трамп», подчеркнув, что встреча 15 августа на Аляске станет важным событием не только для российско‑американских отношений, но и для оценки роли лидеров в мировой истории.
Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении провести встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа; позже планы этой встречи подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.
