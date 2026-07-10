Русская жена лишила испанского военного доступа к гостайне
Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании лишил сержанта ВМС доступа к секретной информации после того, как выяснилось, что он скрыл брак с россиянкой и получил гражданство РФ. Об этом пишет газета El Pais.
Военный женился на россиянке 27 декабря 2023 года в Турции. Он также получил паспорт РФ, но не уведомил об этом спецслужбу, хотя по закону обязан сообщать об изменениях в личной жизни. Мужчина служил на подводной лодке и являлся специалистом в радиоэлектронной борьбе.
Разведывательная служба также обратила внимание на высказывания сержанта о том, что в случае гипотетического вооруженного конфликта между Испанией и Россией он попросил бы не участвовать в боевых действиях. Решение НРЦ поддержала Национальная судебная коллегия страны.
При этом адвокат военного утверждает, что наличие российского гражданства само по себе не свидетельствует о нелояльности Испании. Он также заявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде.
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