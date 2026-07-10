Русская жена лишила испанского военного доступа к гостайне

10 июля 2026, 13:41

El Pais: Испания лишила военного доступа к гостайне из-за брака с россиянкой

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании лишил сержанта ВМС доступа к секретной информации после того, как выяснилось, что он скрыл брак с россиянкой и получил гражданство РФ. Об этом пишет газета El Pais.