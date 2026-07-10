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Русская жена лишила испанского военного доступа к гостайне

El Pais: Испания лишила военного доступа к гостайне из-за брака с россиянкой
Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании лишил сержанта ВМС доступа к секретной информации после того, как выяснилось, что он скрыл брак с россиянкой и получил гражданство РФ. Об этом пишет газета El Pais.



Военный женился на россиянке 27 декабря 2023 года в Турции. Он также получил паспорт РФ, но не уведомил об этом спецслужбу, хотя по закону обязан сообщать об изменениях в личной жизни. Мужчина служил на подводной лодке и являлся специалистом в радиоэлектронной борьбе.

Разведывательная служба также обратила внимание на высказывания сержанта о том, что в случае гипотетического вооруженного конфликта между Испанией и Россией он попросил бы не участвовать в боевых действиях. Решение НРЦ поддержала Национальная судебная коллегия страны.

При этом адвокат военного утверждает, что наличие российского гражданства само по себе не свидетельствует о нелояльности Испании. Он также заявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

Лидия Пономарева

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