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В тупиковом положении: В НАТО сделали неожиданное предсказание о конфликте на Украине

Politico: в НАТО считают, что украинский конфликт будет в тупике до конца года
12 июля 2024, 11:44
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года. Об этом сказал неназванный чиновник НАТО в комментарии Politico.
«Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогли стабилизировать фронт, но очевидно, что война останется в тупиковом (положении) до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем», — заявил он.

По его словам, Киев будет и дальше получать от Запада поставки и оружие.



24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине нужно сказать спасибо за желание бить вглубь России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#война
#сво
#всу
#киев
Советник главы ДНР Гагин сообщил о росте случаев суицида в рядах ВСУ
12 июля 2024, 10:45

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Среди военнослужащих ВСУ всё чаще происходят случаи суицида. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) дано распоряжение отбирать у призывников ремни и шнурки от обуви, как это делают в отношении правонарушителей, чтобы они не смогли причинить себе вред.

По словам Гагина, мобилизованные украинцы осознают бесперспективность войны за киевский режим. Ни о какой мотивации говорить уже не приходится. Солдаты подавлены и чувствуют безысходность, отсюда и настоящая волна самоубийств, прокатившаяся по рядам ВСУ, заключил советник главы ДНР.

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#всу
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Под Нью-Йорком в ДНР артиллерия и дроны РФ уничтожили две группы резерва ВСУ
12 июля 2024, 10:37

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Две группы военнослужащих, которые ВСУ пытались перебросит в качестве резерва в район Новгородского (украинское название Нью-Йорк), были уничтожены ударами российской артиллерии, а также при помощи FPV-дронов.
Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах региона. Передвижение украинских войск, которые не соблюдали достаточную скрытность, чем совершили оплошность, было обнаружено российской разведкой. Координаты передали на командный пункт артиллеристов, а те уже обеспечили плотный огневой удар. Уничтожение резервных группировок довершили операторы FPV-дронов.

Силовики отмечают тяжёлое положение украинских подразделений в районе Нью-Йорка. Части ВСУ находятся под постоянным плотным огнём, который ведётся с разных направлений.

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Спасибо за желание бить по России: Глава МИД Литвы высказался об ударах по РФ
Глава МИД Литвы призвал сказать спасибо Киеву за стремление бить по России
12 июля 2024, 10:18

Фото: istockphoto/IherPhoto

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине нужно сказать спасибо за желание бить вглубь России. Об этом он написал в соцсети X.
Министр задался вопросом, как справиться с эскалацией со стороны Российской Федерации. По его словам, есть страна, которая готова управлять этим за них.

«Сегодня они (украинцы) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим «нет», не сейчас, вместо этого мы должны сказать «спасибо», — заявил Ландсбергис.

Некоторые западные страны разрешили Украине наносить их оружием удары по территории РФ. Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что разрешение, данное США Вооружённым силам Украины, согласно которому они могут наносить удары по всей территории России, используя американское оружие, напрямую ведёт к третьей мировой войне.

Российский лидер Владимир Путин сказал, что Москва может дать аналогичный ответ на поставки дальнобойного вооружения Киеву и разрешение использовать его для ударов по территории РФ.

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ФСБ задержала в Крыму сотрудника украинских спецслужб за шпионаж
12 июля 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Junaid Peer

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб. Он занимался сбором и передачей информации о Вооружённых силах РФ на полуострове.
Было установлено, что гражданин Украины 1982 года рождения был привлечён к сотрудничеству с Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины, передаёт пресс-служба регионального управления ФСБ. По заданию кураторов из спецслужб мужчина передавал сведения о местах постоянной дислокации и перемещениях российских войск на территории полуострова Крым и города Севастополя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ (шпионаж). Задержанный помещён под стражу. Устанавливаются его возможные контакты и соучастники.

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В Татарстане пообещали 100 тыс. рублей гражданам, убедившим друзей принять участие в СВО
Жителям Татарстана пообещали 100 тыс. руб. за приглашение друзей в военкомат
12 июля 2024, 09:55

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Жителям Татарстана пообещали 100 000 рублей за участие родственников и друзей в специальной военной операции на Украине. Указанная информация размещена на сайте «Герои Татарстана».
Отмечается, что претендовать на эту выплату могут родственники, друзья, знакомые, сотрудники администраций, военкоматов, территориальных ведомств и структур. Помимо этого, приглашать на службу не разрешили осужденным, подследственным и добровольцам, которые принимают участие в СВО.

Сообщается, что указанная сумма включает в себя НДФЛ. Обещанная выплата полагается за каждого кандидата, убывшего в часть.

По данным издания «Бизнес Online», выплату ввели несколько месяцев назад. Размер её составлял 50 000 рублей. Депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев рассказал, что не слышал о подобной практике в других регионах и приветствовал нововведения. Помимо этого, он счел, что рост стимулирующих выплат для тех, кто заключает контракт ведет к дискредитации и обесцениванию «самой идеи контрактной службы, добровольческого движения».

Ранее сообщалось, что в Московской области начал работу новый сервис «Помощь рядом», призванный помочь участникам специальной военной операции и их семьям. Как отметили в Министерстве социального развития Подмосковья, информационный центр расположен на базе центра реабилитации «Ясенки». Это ведущее учреждение региона в сфере социально-медицинской реабилитации участников СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ндфл
#контракт
#сво
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Украинский пленный рассказал, как БТР ВСУ обстрелял дом, где он укрывался
12 июля 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Попавший в плен военнослужащий ВСУ Вадим Демчинский рассказал, как украинский бронетранспортёр обстрелял дом, в котором он и его сослуживцы ожидали эвакуации. После этого они с товарищами и решили сдаться.
Вадиму и тем, кого мобилизовали в месте с ним, обещали, что они отправятся на строительство полевых укреплений под Харьков. Об этом рассказывает сам военнопленный на видео, опубликованном российским министерством обороны. Однако очень скоро новобранцы оказались на передовой. В первом же бою подразделение, в котором служил Демчинский, попало под сильный обстрел под Волчанском.

Он вместе с двумя сослуживцами укрылся в доме неподалёку. По рации им приказали оставаться на месте и ждать эвакуации. Они два дня сидели на чердаке, рация разрядилась, кончились продукты, но за ними никто не приходил. Затем на площадь перед домом выехал украинский БТР. Однако вместо того, чтобы вывезти бойцов, он обстрелял дом. Оба товарища Вадима были ранены. Одному пробило лёгкое, другой получил ранение в руку.

После этого Демчинский и его сослуживцы решили сдаться, здраво рассудив, что здесь, если они не погибнут от рук российских бойцов, то их вполне могут расстрелять свои, как они только что увидели.

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#всу
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ВС РФ прорываются к Покровску, ВСУ отступают из Волчанска: Последние новости СВО
Генштаб ВСУ: самая сложная ситуация сложилась на Покровском направлении
12 июля 2024, 09:53

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России имеет существенные успехи на Покровском направлении в зоне СВО. На остальных участках линии соприкосновения существенных изменений за прошедшие сутки не зафиксировано.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 12.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Покровское направление


Армия России прорывает оборону ВСУ сразу на шести участках и приближается к трассе Покровск-Константиновка, продвигаясь от Авдеевки к Покровску. После того, как наши войска освободили Евгеновку, они смогли войти и закрепиться в Новосёловке Первой. Накануне вечером стало известно о начале штурмов Прогресса, Воздвиженки и Лозоватского.

Украинский военный ресурс Deep State признаёт успехи российских сил.

«Русские захватили Восход и Евгеньевку, имели успех в направлении Прогресса и Волчьего, севернее и восточнее Новоселовки Первой. Чуть севернее россияне атакуют Воздвиженку и Лозоватское, стремясь прорваться к трассе Покровск – Константиновка», — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба Генерального штаба украинской армии сообщает, что на фронте для ВСУ наиболее напряженная ситуация сложилась на покровском направлении.

«Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении Генштаба.


Харьковское направление


В Волчанске после отступления украинских сил с улиц Соборная и Гагарина, российские войска форсировали реку Волчья и уже закрепились в сельхозтехникуме. По данным военкора Евгения Лисицына, бойцы ВС РФ расширили плацдарм на южном берегу и взяли под свой контроль лесопосадку, а также частный сектор по улицам Ивана Франка и Харьковской. Тем временем украинцы начали отступать из северных кварталов Волчанска за реку, чтобы наладить стабильную оборону.

При этом ВСУ не оставляют попыток выбить российские войска с занятых позиций. В районе Глубокого они попытались провести контратаку, которая была успешно отбита нашими военными.

Часовоярское направление


ВС РФ продолжают штурмовать восточную сторону Часов Яра при поддержке артиллерии и авиации. За минувшие сутки российским бойцам удалось достигнуть определённых тактических успехов.


Купянское направление


По некоторым данным, российские войска достигли южных окраин Песчаного, однако пока масштаб продвижения в районе Степной Новоселовки остаётся неопределённым.


Донецкое направление


На окраине Константиновки продолжаются бои, однако существенных изменений там пока нет. В Красногоровке российские силы атакуют с южного и восточного направлений и отодвигают противника к окраинам населенного пункта.

Тем временем на окраинах Карловки и севернее у Карловского водохранилища также продолжаются тяжелые бои.

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Прокудин: В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
12 июля 2024, 09:44

Фото: istockphoto / aapsky

Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры.
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области был нанесён удар по объекту критической инфраструктуры, сообщил в своём Telegram-канале Александр Прокудин.

«Попали в объект критической инфраструктуры, а также газопровод», — написал Прокудин.

Херсонская область — российский регион в нижнем течении реки Днепр и омываемый Азовским и Черным морями. В 2022 году по итогам референдума она стала российским субъектом, но Украина его не признает и продолжает обстреливать территорию.

Под контролем России находится 75% Херсонской области. Правобережная часть региона, включая город Херсон, контролируется украинскими войсками.

Российские войска начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.

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Марочко: ВСУ перебросили войска под Кременную для ударов по мирным жителям
12 июля 2024, 09:36

Фото: istockphoto/vadimrysev

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило группировку военнослужащих на Сватовско-Кременское направление, поставив перед ними задачу наносить с помощью беспилотников удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ссылаясь на собственные источники, он рассказал, что перед украинскими военными на этом участке командованием поставлена конкретная задача: атаковать дронами гражданские объекты в прифронтовых населённых пунктах. Эксперт уточнил, что целью этих ударов является запугивание мирного населения.

По словам Марочко, в настоящее время боевики ВСУ ведут террористическую деятельность в пределах зоны около 20 километров от линии боевого соприкосновения. Однако не исключено применение и более «продвинутых» беспилотников с дальностью действия до 100 километров, заключил эксперт.

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