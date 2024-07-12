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Конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года. Об этом сказал неназванный чиновник НАТО в комментарии Politico.
«Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогли стабилизировать фронт, но очевидно, что война останется в тупиковом (положении) до конца этого года. Это то, чего мы ожидаем», — заявил он.
По его словам, Киев будет и дальше получать от Запада поставки и оружие.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине нужно сказать спасибо за желание бить вглубь России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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