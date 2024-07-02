«Под угрозой смерти»: Как Орбан склонит Зеленского к компромиссу в конфликте с РФ

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На переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским прибыл венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом сообщило агентство MTI, ссылаясь на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши. До этого Орбан говорил, что Венгрия не поддерживает ни Россию, ни Украину, ее интересует лишь урегулирование конфликта.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сообщил, что Орбан, возглавив с 1 июля одну из главнейших европейских организаций, нашёл самую горячую точку, потому и приехал.
По словам военного обозревателя, трудно понять, что будет в результате переговоров Зеленского и Орбана, однако есть вероятность, что глава венгерского правительства будет убеждать президента Украины начинать переговоры с Москвой.
Он добавил, что есть еще один немаловажный фактор обращения Зеленского к Орбану.
Виктор Баранец обратил внимание, что никакие усилия и убеждения венгерского правителя не помогут, если президент Украины не поменяет тактику в отношении России.
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«Орбан с 1 июля занимает серьезный пост в европейском сообществе и, естественно, он определил самую горячую точку — Украину. И приехал туда», — сказал эксперт.
По словам военного обозревателя, трудно понять, что будет в результате переговоров Зеленского и Орбана, однако есть вероятность, что глава венгерского правительства будет убеждать президента Украины начинать переговоры с Москвой.
«Весьма возможно, что Орбан будет убеждать Зеленского, что надо всё-таки начинать хоть какие-то переговоры с Москвой. На каких условиях — вопрос дискуссионный. Я абсолютно уверен, что вопрос номер один — как дальше быть с Украиной? Тем более, что Зеленский резко поменял стилистику: полтора года назад он своим указом запретил вести переговоры с Москвой, а неделю назад заявил, что его ужасают потери украинской армии», — отметил полковник в отставке.
Он добавил, что есть еще один немаловажный фактор обращения Зеленского к Орбану.
«Украина закипает, отлов людей так называемым военкоматом вызывает бурный протест в украинском обществе. Люди убегают даже под угрозой смерти в Румынию, Молдавию, Польшу — куда только можно. Естественно, Зеленский понимает, что его общество начинает сыпаться, и надо как-то выруливать из этой ситуации. Я думаю, что с Орбаном у него будет об этом разговор», — объяснил собеседник.
Виктор Баранец обратил внимание, что никакие усилия и убеждения венгерского правителя не помогут, если президент Украины не поменяет тактику в отношении России.
«Надо запомнить: при такой тупости Киева, которая существует в отношении планов дальнейших отношений с Россией, ничего не удастся сделать без того, чтобы Зеленский пошёл на компромисс. Если он не пойдет на компромисс, то никакие усилия Орбана, будь они даже самыми популистскими, не помогут. Я думаю, что будут обязательные дипломатические слова, обсуждение каких-то условий. Орбан съездит в Киев, выполнит свою миссию под эгидой якобы миротворца и вернется назад в Европу, а дискуссии продолжатся», — заключил военный обозреватель.
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Анастасия Бондарева