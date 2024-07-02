«Под угрозой смерти»: Как Орбан склонит Зеленского к компромиссу в конфликте с РФ

На переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским прибыл венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом сообщило агентство MTI, ссылаясь на пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши. До этого Орбан говорил, что Венгрия не поддерживает ни Россию, ни Украину, ее интересует лишь урегулирование конфликта.