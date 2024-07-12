Шольц отверг призыв Зеленского отменить все ограничения на применение оружия Запада

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Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы Владимира Зеленского отменить все ограничения на использование Украиной западного оружия. Об этом пишет Bild.
«Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины. Наша задача — обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО», — заявил Шольц после окончания саммита НАТО.
По его словам, для недопущения открытого конфликта между Россией и НАТО требуется мудрость, ясность и твердость.
Ранее Шольц заявлял, что никто не намерен менять правила ведения боевых действий в вопросе оружия, переданного в дар Украине
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Элина Позднякова