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Заблуждения государственного секретаря США Энтони Бликена о реальной ситуации на Украине и о целях России только способствуют успехам Москвы, с таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в инетрвью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Я думаю, русские, вероятно, каждую ночь молятся: «Спасибо за Энтони Блинкена. То как он сильно заблуждается и оторван от реальности, только помогает России двигаться вперед», — прокомментировал ситуацию Джонсон.
По его словам, ни одна из теорий, которые пропагандирует Блинкен, не имеет ничего общего с реальностью. Он также искренне поразился, что кто-то в Вашингтоне искренее верит в слова госсекретаря о возможности победы над Россией.
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Евгения Парфентьева