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Председатель фракции «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов согласился с заявлением бывшего главы Украины Леонида Кучмы о том, что «русские украинцам не братья».
По словам Миронова, речь идёт не про всех украинцев, а только нацистов. Он выразил уверенность, что после победы России в спецоперации в братской Украине произойдет самоочищение «от всей бандеровской сволочи, которая задурила людям головы».
Он подчеркнул, что спецоперация на Украине помогла РФ открыть на многое глаза. Стало понятно, кто стране друг, а кто враг.
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«И у нас с украинцами будет мир и общее будущее. А у нацистов – нет», — написал Миронов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что спецоперация на Украине помогла РФ открыть на многое глаза. Стало понятно, кто стране друг, а кто враг.
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Алёна Самарева