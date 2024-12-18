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Урегулированию конфликта на Украине мешает бесконечное стремление альянса НАТО расшириться, а также его желание освоить украинскую республику в военно-политическом плане. Об этом в рамках дискуссионного клуба «Валдай» заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
«По большому счету это напрямую блокирует любые пути к долгосрочному политико-дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса», — пояснил дипломат.Страны блока НАТО стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе. У экспертов не единожды звучало мнение, что Киев просто используют в качестве инструмента, чтобы нанести РФ стратегическое поражение. При этом Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая, продолжает требовать членства Украины в альянсе, либо компенсации за отказ от него.
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