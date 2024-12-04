Рябков призвал серьезно относиться к ядерной угрозе

Президент России Владимир Путин знает о словах выигравшего выборы президента США Дональда Трампа, который якобы угрожал ввести санкции против тех, кто не будет пользоваться долларом в расчетах. Глава российского государства на форуме ВТБ «Россия зовет» заявил, что республиканец так не говорил.