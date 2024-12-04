Рябков призвал серьезно относиться к ядерной угрозе

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)
В нынешнее непростое время не стоит недооценивать опасности реализации ядерного сценария. Ни у кого сейчас нет «дорожных карт», чтобы понять, какой именно порядок действий является правильным.
Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. В интервью CNN он пояснил, что никто не располагает какой-либо сложившейся культурой поведения или аналогиями, чтобы понять, как именно следует себя вести в сложившейся ситуации.
В то же время, по мнению дипломата, нынешнее положение отличается от того, которое сложилось во время Карибского кризиса в 1962 году. Тогда риски ядерной катастрофа, по мнению Рябкова, были самыми острыми. Те события поставили весь мир перед лицом ядерной войны, но в конечном итоге оказали большое влияние на пути решения спорных политических ситуаций.
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Александр Бойцов