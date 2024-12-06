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В МИД РФ указали на противоречия Трампа с Россией

Замглавы МИД Рябков: Трамп и его окружение посылают противоречивые сигналы
Фото: istockphoto/Mordolff

Фото: istockphoto/Mordolff

Дональд Трамп с его окружением посылают противоречащие национальным интересам России сигналы, заявил в беседе с KP.RU замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
«Сам Дональд Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов «Америка прежде всего» и «мир через силу», которые не стыкуются с нашими национальными интересами», — прокомментировал дипломат.
Он подчеркнул, что не стоит переоценивать администрацию будущего президента США в вопросе улучшения отношений с Россией. В частности, добавил Рябков, американские политики в большинстве своем воспринимают РФ в качестве угрозы, независимо от того, к какой партии они принадлежат.



Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Одним из его обещаний было прекратить конфликт на Украине «за сутки».

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Канада планирует поставить Украине запрещенные в стране вооружения
NP: Канада планирует поставлять запрещенное в стране оружие Киеву
06 декабря 2024, 21:59

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Запрещенное в стране оружие планирует поставлять Киеву канадское правительство, передает издание National Post. По информации журналистов, в список «запрещенки» войдут еще 324 наименования и модели «штурмового» оружия.
«Все текущие и будущие варианты этого оружия будут запрещены. По данным Министерства общественной безопасности Канады, общее количество единиц огнестрельного оружия, подпадающих под запрет, составляет около 14 500», — гласит публикация.
Перед этим в Италии предсказали раздел Украины после завершения боевых действий в республике. Обозреватели подчеркнули, что часть территорий может оказаться под «зонтиком НАТО».

Недружественные к России государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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Путин поручил кабмину организацию чемпионата для бойцов СВО с инвалидностью
06 декабря 2024, 21:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин распорядился организовать чемпионат по профессиональному мастерству для бойцов спецоперации с инвалидностью, начиная с грядущего года. Ответственными за организацию он назначил кабмин.
«Рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами», — сказано на сайте Кремля.
Также российский лидер поручил определить финансирование с его источниками и объемами, чтобы провести указанное мероприятие.

Кроме того, Путин отдал распоряжение о разработке плана по повышению трудоустройства ветеранов спецоперации и их профориентации. Доложить об исполнении поручено к началу марта грядущего года.

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Названа главная цель режима Зеленского
Медведчук назвал главной целью Зеленского утилизацию украинцев
06 декабря 2024, 20:40

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Главная цель Владимира Зеленского и его режима — «утилизировать» побольше украинцев, считает политик Виктор Медведчук в своей колонке для портала «Смотрим.ру».
Он указал на подготовку к снижению призывного возраста в стране и анонс женской мобилизации. Также упоминаются ограничения на выезд детей за рубеж и постановка на учет определенных специальностей.

«…Сопрягая с ключевой целью нелегитимного Зеленского — утилизировать как можно больше граждан собственной страны», — сказано в публикации Медведчука.

Владимир Зеленский пришел к власти в мае 2019 года, пообещав прекратить конфликт на востоке страны. Однако вместо этого он продолжил антироссийскую риторику своих предшественников.

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В ВСУ назвали главные задачи в Курской области
Главком ВСУ Сырский назвал усиление боевиков под Курском главной задачей
06 декабря 2024, 20:27

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Усиление в регионе — главная задача ВСУ в Курской области, заявил «РБК-Украина» главком украинских войск Александр Сырский. Он упомянул обеспечение боевиков боеприпасами, а также подготовку резервов.
Украина напала на Курскую область в начале августа. Сырский отмечал, что таким образом хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако его план провалился.

По оценкам экспертов, украинские войска не смогут удержаться ни в российском регионе, ни на подконтрольных им территориях в Донецкой народной республике.

Кроме того, аналитики считают, что необдуманные шаги Украины усилили продвижение ВС РФ в Донбассе.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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На Украине призвали арестовать Зеленского после заключения мира
Нардеп ВРУ Дубинский призвал арестовать Зеленского и Ермака
06 декабря 2024, 20:10

Фото: istockphoto/Multipedia

Владимира Зеленского, а также главу его офиса Андрея Ермака необходимо арестовать сразу после подписания мирного договора, поскольку в конфликте виновны именно они, считает нардеп украинского парламента Александр Дубинский.
Он подчеркнул, что продолжение боевых действий для них стало «шкурным интересом» после того, как в прошлом году летом провалилось контрнаступление ВСУ. Дубинский отметил, этот факт доказывает поездка Ермака в США.

«Как только появилась угроза сокращения финансовых потоков, а вместе с ними замаячила угроза ответственности, Ермак помчался в Штаты «заявить о готовности Украины к миру», — сказано в сообщении нардепа в Telegram-канале.

Перед этим в Верховной раде назвали количество сбежавших с Украины мужчин. По оценкам одного из депутатов, из республики нелегально уехали не менее миллиона человек.

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На Украине представили дрон-ракету «Пекло»
На Украине представили дрон-ракету «Пекло» с дальностью полета 700 километров
06 декабря 2024, 19:26

Фото: iStock/Diy13

Украинский концерн «Укроборонпром» представил дрон-ракету «Пекло». Об этом сообщает УНИАН.
Ракету назвали разработкой украинской оружейной промышленности. «Пекло» может лететь со скоростью до 700 км в час, максимально расстояние полета ограничено 700 километрами. На презентации присутствовал лично Владимир Зеленский, который передал ракету ВСУ.

Отмечается, что данный вид оружия якобы ни в чем не уступает российским ракетам, однако при этом обходится гораздо дешевле в производстве. Иные характеристики «Пекла» не раскрываются.

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#спецоперация
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Дом для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке построят в 2027 году
06 декабря 2024, 18:34

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Кубинке прошла церемония закладки первого камня многоквартирного дома для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ.
В ней приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой, командир 45-й бригады Вадим Паньков и семьи бойцов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство дома планируют завершить в 2027 году. Он будет состоять из двух секций, по 12 этажей каждая. Новоселье смогут отметить более 330 семей военнослужащих легендарного воинского подразделения, которое сегодня выполняет задачи в зоне СВО.
«Это особое воинское соединение несколько десятилетий проявляет лучшие профессиональные качества по защите нашей Родины. В Московской области много доблестных подразделений. Мы стараемся всегда быть рядом и с офицерами, и с личным составом, и, конечно же, с жителями городов, где они дислоцируются. В скором времени здесь появится современное жильё и всё, что нужно для комфортной жизни детей, семей тех, кто служит в этом славном городе. Спасибо командирам, которые всегда проявляют заботу о семьях наших защитников», – сказал Воробьёв.

Юнус-Бек Евкуров (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Московская область всесторонне поддерживает 45-й бригаду. Бойцам помогают с техникой, тактическим снаряжением, средствами связи и всем, что необходимо в зоне боевых действий. Не забывают и о семьях десантников. В Кубинке построен современный детский сад, проведён капитальный ремонт в школе, обновлён культурно-досуговый центр, ведется благоустройство. Первый камень в строительство дома заложили в год 30-летия основания бригады.
«Выражаю большую благодарность от имени министра обороны и ребят, которые сегодня достойно выполняют боевые задачи. Строительство этого дома – большой мотиватор для военнослужащих. Они знают: где бы они не выполняли задачи, государство всегда найдёт возможность сделать всё, чтобы тыл был прикрыт», – отметил Евкуров.
Герман Греф (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Многоквартирный дом будет строиться при участии Сбера.
«Те, кто прошёл школу армии, школу спецназа, знают, что такое защищать Родину. За спинами этих ребят мы чувствуем себя уверенно. Есть хорошая поговорка «Мой дом – моя крепость». Эти ребята – крепость нашей страны. И для нас большая честь – построить крепость для них и их семей, чтобы у них в тылу было всё в порядке», – сказал Греф.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Банк активно поддерживает военнослужащих. Так, в этом году вместе с госфондом «Защитники Отечества» он запустил образовательную программу по развитию цифровых навыков, повышению финансовой грамотности, информационной безопасности для ветеранов спецоперации и их семей.

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«Страна.ua»: в Кривом Роге прозвучали взрывы при воздушной тревоге
06 декабря 2024, 18:32

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрывы при воздушной тревоге прозвучали в украинском Кривом Роге, передают журналисты издания «Страна.ua». Уточняется, что сигнал тревоги сейчас звучит под Днепропетровском.
«О взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики», — гласит публикация.
Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ впервые атаковали Керченский мост новейшими польскими морскими дронами «Гавия». Как уточнил Telegram-канал Mash, беспилотники были ликвидированы с вертолетов российскими войсками.

У противника имелось несколько типов летательных аппаратов: быстрые разведывательные, ударные, а также дроны-прикрытия, оснащенные тепловизорами и пулеметами.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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Украина впервые атаковала Крымский мост дронами «Гавия»
06 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/gutaper

Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими морскими беспилотниками «Гавия».
Как сообщает Telegram-канал Mash, российские военные уничтожили дроны с вертолётов и высокоскоростных катеров «Раптор».

ВСУ использовали сразу несколько типов беспилотников: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулемётами и тепловизорами, а также ударные — те, которые оснащены боевой частью. Также украинская сторона использовала для атаки безэкипажные катера Magura-V5 и Sea Baby. Крымский мост должны были поразить не менее 10 единиц.

БЭК «Гавия» разработала компания Enamor по лицензии американской фирмы Teledyne Technologies. Беспилотники почти сразу стали поставлять Украине после испытания в Гдыне 18 ноября.

По данным Минобороны РФ, 6 декабря были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Как писал Telegram-канал SHOT, все катера были запущены из Одессы.

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