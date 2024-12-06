В МИД РФ указали на противоречия Трампа с Россией

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Дональд Трамп с его окружением посылают противоречащие национальным интересам России сигналы, заявил в беседе с KP.RU замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
«Сам Дональд Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов «Америка прежде всего» и «мир через силу», которые не стыкуются с нашими национальными интересами», — прокомментировал дипломат.Он подчеркнул, что не стоит переоценивать администрацию будущего президента США в вопросе улучшения отношений с Россией. В частности, добавил Рябков, американские политики в большинстве своем воспринимают РФ в качестве угрозы, независимо от того, к какой партии они принадлежат.
Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Одним из его обещаний было прекратить конфликт на Украине «за сутки».
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