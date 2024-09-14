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Возможное разрешение ударять западным дальнобойным оружием по целям на территории России приведёт к глобальной войне. Об этом заявил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
Отмечается, что это самый опасный шаг для США и стран НАТО, который непременно приведёт к началу третьей мировой войны.
По словам Брайена, США пока думают о снятии запрета на удары вглубь России, поскольку Украина может потерпеть крах в конфликте ещё до проведения президентских выборов в Штатах. Если это случится, то команде нынешнего президента Джо Байдена и вице-президенту, кандидату в главы государства Камале Харрис придётся объяснять всему миру, почему они до последнего продолжали поддерживать Киев, а не попытались завершить конфликт путём мирных переговоров.
Автор статьи в заключение отметил, что президент Украины Владимир Зеленский всеми способами пытается втянуть НАТО в конфликт, а США, тем временем, по совершенно неясной причине подыгрывают ему в этом. Вместо того, чтобы восстановить контакты с Россией, Вашингтон идёт на огромный риск, совершенно не представляя, чем всё это закончится.
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По словам Брайена, США пока думают о снятии запрета на удары вглубь России, поскольку Украина может потерпеть крах в конфликте ещё до проведения президентских выборов в Штатах. Если это случится, то команде нынешнего президента Джо Байдена и вице-президенту, кандидату в главы государства Камале Харрис придётся объяснять всему миру, почему они до последнего продолжали поддерживать Киев, а не попытались завершить конфликт путём мирных переговоров.
Автор статьи в заключение отметил, что президент Украины Владимир Зеленский всеми способами пытается втянуть НАТО в конфликт, а США, тем временем, по совершенно неясной причине подыгрывают ему в этом. Вместо того, чтобы восстановить контакты с Россией, Вашингтон идёт на огромный риск, совершенно не представляя, чем всё это закончится.
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Анастасия Чинкова