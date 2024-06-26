В Мелитополе задержана женщина по подозрению в публичном призыве к терроризму

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В Мелитополе была задержана женщина, которую подозревают в публичных призывах к терроризму. Об этом СК РФ по Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале.
Украинка в социальных сетях оставила комментарий, который содержал призыв к насильственным действиям в отношении руководства страны и российских военных. По данным канала, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте.
Ранее ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом СБУ. Он собирал и передавал данные о жителях Крыма. Было возбуждено уголовное дело. Бывшему полицейскому грозит до двадцати лет тюремного заключения и штраф до 500 тысяч рублей.
СБУ объявлен в международный розыск генерал ВС РФ Иван Попов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом СБУ. Он собирал и передавал данные о жителях Крыма. Было возбуждено уголовное дело. Бывшему полицейскому грозит до двадцати лет тюремного заключения и штраф до 500 тысяч рублей.
СБУ объявлен в международный розыск генерал ВС РФ Иван Попов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова