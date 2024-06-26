Путин переназначил Шувалова главой ВЭБ еще на пять лет

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Главой государственной корпорации «ВЭБ.РФ» переназначен Игорь Шувалов президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликовали на сайте размещения правовых актов. Указ действует со дня подписания.
«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет», — говорится в указе.
Впервые Шувалова назначили главой корпорации в мае 2018 года. ВЭБ.РФ – корпорация, финансирующая проекты по экономическому развитию. Является государственным инвестиционным банком.
Ранее Владимир Путин заявлял, о том, что восстановление газоснабжения в Херсонской области является первоочередной задачей для властей региона. В перечень важных вопросов также входит энергоснабжение, промышленное и жилищное строительство, восстановление дорог и ЖКХ.
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