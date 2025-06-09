Рябков: решение о встрече Лаврова и Рубио будут принимать президенты РФ и США
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, решение о встрече между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио будет приниматься президентами двух стран. Об этом дипломат рассказал ТАСС.
«А что касается вашего вопроса о новой очной встрече, то это будет определяться решениями президентов, ну и, разумеется, спецификой, остротой обсуждаемых тем», — пояснил Рябков.
Помимо этого дипломат отметил, что Рубио и Лавров находятся в постоянном контакте и уже семь раз переговорили по телефону. К тому же между ними прошла очная встреча в феврале в Эр-Рияде. При этом украинский конфликт накладывает свой отпечаток на двухстороннюю повестку США и России практически на всех уровнях.