Рябков: решение о встрече Лаврова и Рубио будут принимать президенты РФ и США

09 июня 2025, 00:59

Фото: iStock/vchal

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, решение о встрече между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио будет приниматься президентами двух стран. Об этом дипломат рассказал ТАСС.







«А что касается вашего вопроса о новой очной встрече, то это будет определяться решениями президентов, ну и, разумеется, спецификой, остротой обсуждаемых тем», — пояснил Рябков.