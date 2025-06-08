Вэнс высказался о помощи Украине при Байдене
Джей Ди Вэнс назвал военную помощь Украине при Байдене безумием
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал помощь Украине при администрации экс-президента США Джо Байдена. По его словам, демократы не преследовали цели урегулировать конфликт дипломатическим путем.
«А что происходило с администрацией Байдена: это безумие. Они тратили столько денег по всему миру, при этом вообще не занимаясь дипломатией. Например, они отправили 300 миллиардов долларов на Украину, но президент США ни разу не принуждал к дипломатическому урегулированию», — сказал Вэнс This Past Weekend.Вице-президент не согласен со словами некоторых представителей западного общества, которые радуются гибели граждан России.
«Когда людей разрывает на кусочки, твое сердце должно чувствовать печаль, и ты должен попытаться что-то сделать, чтобы это исправить. Это то, что мы пытаемся сделать», — резюмировал Вэнс.Администрация Байдена активно помогала киевскому режиму, предоставляя финансовую и военную помощь. Республиканцы не раз говорили о том, что хотят прекратить конфликт на Украине.