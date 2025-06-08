ЦАХАЛ приказали не пускать судно с Тунберг к Сектору Газа

08 июня 2025, 16:57

Глава МО Израиля Кац приказал не пускать судно с Тунберг к Сектору Газа

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказал армии (ЦАХАЛ) не пускать к Сектору Газа судно с экоактивисткой Гретой Тунберг. Об этом израильский министр написал в соцсетях.







«Я дал указание Армии обороны Израиля предотвратить подход флотилии ненависти «Мадлин» к берегам Газы и принять для этого все необходимые меры. Антисемитке Грете и ее друзьям — пропагандистам ХАМАС я говорю ясно: "Вам следует повернуть назад, потому что вы не доберетесь до Газы», — сказано в посте министра.