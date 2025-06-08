Зеленский заявил, что Трамп верит в победу России

Владимир Зеленский: Трамп верит в победу России в конфликте с Украиной
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Президент США Дональд Трамп верит в победу России в конфликте на Украине, заявил телеканалу ABC News Владимир Зеленский. Украинского политика спросили, думает ли Трамп, по его мнению, что «войну выиграет» РФ.



«Я думаю, он публично говорил об этом, и я знаю, что он делился этой информацией с несколькими человеками в своем окружении. <...> Я говорил это много раз: это неправда <...> это не победа», — сказал Зеленский.


По мнению главы киевского режима, у российской стороны больше шансов победить, если Вашингтон прекратит помогать Киеву.

Коллективный Запад стал помогать Украине после начала российской спецоперации. По разным оценкам, Зеленский должен США примерно 350 миллиардов долларов.
Никита Кротов

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