Зеленский заявил, что Трамп верит в победу России
Владимир Зеленский: Трамп верит в победу России в конфликте с Украиной
Президент США Дональд Трамп верит в победу России в конфликте на Украине, заявил телеканалу ABC News Владимир Зеленский. Украинского политика спросили, думает ли Трамп, по его мнению, что «войну выиграет» РФ.
«Я думаю, он публично говорил об этом, и я знаю, что он делился этой информацией с несколькими человеками в своем окружении. <...> Я говорил это много раз: это неправда <...> это не победа», — сказал Зеленский.По мнению главы киевского режима, у российской стороны больше шансов победить, если Вашингтон прекратит помогать Киеву.
Коллективный Запад стал помогать Украине после начала российской спецоперации. По разным оценкам, Зеленский должен США примерно 350 миллиардов долларов.