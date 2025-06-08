Зеленский заявил, что Трамп верит в победу России

08 июня 2025, 20:32

Владимир Зеленский: Трамп верит в победу России в конфликте с Украиной

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Президент США Дональд Трамп верит в победу России в конфликте на Украине, заявил телеканалу ABC News Владимир Зеленский. Украинского политика спросили, думает ли Трамп, по его мнению, что «войну выиграет» РФ.





