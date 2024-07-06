Рябков: в российской ядерной доктрине может быть некая конкретизация

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«Некая конкретизация» в российской ядерной доктрине может быть «через какое-то время» в условиях дальнейшей напряженности ситуации со стороны недружественных стран. Это допустил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», — сказал Рябков журналистам издания «Международная жизнь».Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о проведении обсуждения о необходимости привести российскую ядерную доктрину в соответствие с современными реалиями.
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