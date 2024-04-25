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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, сказав, что их «невозможно оправдать», так как подобные действия США повышают угрозу безопасности Крыма и новых российских регионов.
«Местные чиновники «задним числом» подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России», — заявил дипломат журналистам.Полос обратил внимание, что российские военнослужащие «уже сбили несколько ракет ATACMS» и будут продолжать это делать.
«Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится», — констатировал Антонов.Ранее стало известно, что США тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования «в пределах суверенной украинской территории». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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