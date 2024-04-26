Генсек НАТО призвал союзников быстрее начать поставки оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил необходимость ускорения процесса перехода от обещаний поддержки Украины к реальным поставкам вооружений.
Он отметил, что многие страны-члены альянса обновили свои обещания о помощи Украине и подчеркнул важность того, чтобы эти обязательства были реализованы как можно скорее, передает РИА Новости.
Кроме того, генсек НАТО призвал другие страны-члены альянса следовать примеру Германии, которая обещала поставить Украине батарею Пэтриот.
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Артем Кузьмин