«Еще не поздно»: Столтенберг допустил новые поставки помощи Украине

Фото: сайт НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность предоставления новой помощи Украине, передать американский телеканал MSNBC.
Генеральный секретарь Столтенберг заявил, что «еще не поздно» предоставить Украине новую помощь, и подчеркнул, что любая задержка в предоставлении военной помощи со стороны США будет иметь значительные последствия.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что украинские военные сбивают меньше российских ракет и беспилотников из-за нехватки средств ПВО.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Документ поддержали 311 членов Палаты представителей, против выступили 112 членов.
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«У России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении один к пяти и даже один к десяти, в зависимости от участка линии фронта», – заявил он.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что украинские военные сбивают меньше российских ракет и беспилотников из-за нехватки средств ПВО.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Документ поддержали 311 членов Палаты представителей, против выступили 112 членов.
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Александр Климов