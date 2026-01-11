Ряд ключевых связанных с протестами фигур арестовали в Иране

11 января 2026, 15:16

AFP: Полиция Ирана арестовала ряд ключевых связанных с протестами фигур

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Глава национальной полиции Ирана Ахмад-Реза Радан сообщил об аресте ряда ключевых участников протестных выступлений в стране. Информацию передает AFP.