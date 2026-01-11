Ряд ключевых связанных с протестами фигур арестовали в Иране
Глава национальной полиции Ирана Ахмад-Реза Радан сообщил об аресте ряда ключевых участников протестных выступлений в стране. Информацию передает AFP.
По его словам, задержания провели вечером 10 января. Радан отметил, что фигурантов привлекут к ответственности после прохождения предусмотренных законом процедур.
Иранская государственная телерадиокомпания IRIB также показала кадры задержаний участников акций протеста в Ширазе и провинции Мазендеран. При этом официальные данные о числе задержанных и их личностях не раскрываются.
Протесты в Иране начались 28 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, в том числе применяли слезоточивый газ и пневматическое оружие. Самые массовые акции прошли в Тегеране, а наиболее жесткие столкновения, по сообщениям, произошли на западе и юго-западе страны. Речь идет о Малекшахе, Керманшахе и Лордегане.
