Ряд стран Евросоюза отказался от использования прибыли от активов России

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Ряд стран Евросоюза отказался от использования прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет Politico.
Накануне встречи послов стран объединения, которая состоится 8 мая, поступило предложение об использовании прибыли от замороженных активов России для покупки вооружения для Украины. В ходе предстоящей встречи председательство Бельгии в Совете Евросоюза планирует заключить соглашение, которое позволит разблокировать финансирование для Киева.
Это будет последней попыткой переубедить не входящие в НАТО европейские государства, а это Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия, которые потребовали освободить их от закупки боеприпасов. Их также поддерживают Венгрия и Словакия – критики стратегии Евросоюза по вопросу Украины.
Кроме того, с меньшим энтузиазмом к вопросу относятся Германия, Франция и Италия. Это связано с юридическими и финансовыми рисками. Эти страны также не поддерживают использование прибыли от российских активов.
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Это будет последней попыткой переубедить не входящие в НАТО европейские государства, а это Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия, которые потребовали освободить их от закупки боеприпасов. Их также поддерживают Венгрия и Словакия – критики стратегии Евросоюза по вопросу Украины.
Кроме того, с меньшим энтузиазмом к вопросу относятся Германия, Франция и Италия. Это связано с юридическими и финансовыми рисками. Эти страны также не поддерживают использование прибыли от российских активов.
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Анастасия Чинкова