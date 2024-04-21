В Европе отказались от конфискации замороженных российских активов

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Европейские власти не хотят арестовывать замороженные российские активы, опасаясь неприятных последствий, сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
По словам источников издания, европейские политики в ярости от того, что Вашингтон требует ареста российских активов. Они опасаются, что это решение повлияет на банковский сектор и приведет к оттоку капитала из ЕС. Они также не исключают, что Россия может принять зеркальные меры.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Голосование по законопроекту назначено на 23 апреля. Это заявление сделал лидер демократического большинства. сенатор Чак Шумер.
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Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Голосование по законопроекту назначено на 23 апреля. Это заявление сделал лидер демократического большинства. сенатор Чак Шумер.
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Александр Климов