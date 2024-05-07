В ЕС достигли консенсуса по использованию замороженных активов России

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В Евросоюзе достигли консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.
«Около 90 процентов этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины — и также без обязательства закупать [оружие - ред] в Европе», — заявил политик.После начала специально военной операции на Украине Европейский союз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили практически половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых бельгийской системы Euroclear.
Ранее стали известны детали нового пакета антироссийских санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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