Рютте обещал срочно рассмотреть предложение о военных патрулях в Балтийском море

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Генсек НАТО Марк Рютте пообещал в срочном порядке рассмотреть предложение Польши о военных патрулях в Балтийском море. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в своём выступлении, транслировавшемся телеканалом TVP Info.
27 декабря Рютте сообщил, что НАТО планирует увеличить военное присутствие в Балтике. Это связано с инцидентами на подводных энергетических кабелях между Эстонией и Финляндией, а также с кабелями, соединяющими Германию с Финляндией и Швецию с Литвой. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обвинила в произошедшем танкер, перевозивший российскую нефть, и пообещала ввести санкции против него. Заявление она сделала, не дождавшись результатов расследования.
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Анастасия Чинкова