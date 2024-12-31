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Дипломат Прауд: США при Трампе должны помешать Украине вступить в НАТО

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Британский дипломат Ян Прауд заявил, что США при правлении избранного президента Дональда Трампа должны помешать Украине вступить в НАТО. Об этом эксперт написал в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.


По словам Прауда, будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог должен убить идею о вступлении страны в альянс. Это нужно сделать несмотря на потенциально ожесточенное сопротивление Европы.

Также Прауд выступил о возможном членстве Украины в ЕС. Этот сценарий дипломат назвал проблемным, так как с текущей политической обстановкой внутри Евросоюза объединение не может позволить себе расширяться. В частности это касается нестабильной ситуации в Германии и Франции.

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Шольц в новогоднем обращении: Берлин продолжит оказывать помощь Киеву
31 декабря 2024, 02:24

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении заявил, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, как никто другой в Европе. Текстом речи поделилась пресс-служба правительства ФРГ.
«Я заверяю вас, что мы не оставим Украину в одиночестве и будем продолжать поддерживать, как никто другой в Европе, и что при этом мы будем сохранять хладнокровие, чтобы война не разрослась» — заявил Шольц.

Также канцлер высказался о суровых временах для Германии. Это проявляется в увеличении цен и растущим чувством тревоги у жителей из-за конфликта на Украине. При этом Шольц отметил, что все вызовы сделают народ ФРГ сплоченнее, а будущее Германии определяют граждане страны.

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Губернатор Гусев: в Воронежской области опасность атаки БПЛА
31 декабря 2024, 02:02

Фото: iStock/yucelyilmaz

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки БПЛА. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Опасность распространяется на всю территорию региона. Сообщение об угрозе появилось в 01:02. Гусев призвал жителей сохранят спокойствие и следить за новостями от регионального правительства и службы МЧС.

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#вс рф
#воронежская область
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Развожаев: ВС РФ подавили атаку надводных беспилотников ВСУ уничтожили БЭК
31 декабря 2024, 01:51

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Вооруженные силы России подавили атаку надводных беспилотников ВСУ уничтожили один безэкипажный катер. Этим поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе, - это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен один БЭК» — написал глава региона в своем telegram-канале.

Сообщение об успешном отражении атаки появилось в 01:31. ВСУ попытались нанести удар по региону в ночь на 31 декабря.

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#военные
#telegram
#всу
#удар
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#севастополь
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Хинштейн поспорил с жителем Суджи о низких выплатах компенсаций за имущество
31 декабря 2024, 01:39

Фото: iStock/blinow61

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поспорил с одним из жителей Суджи по поводу низких выплат компенсаций за имущество. Соответствующее видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
«Мужчина пожаловался, что суджане до вторжения ВСУ ничего не просили, а теперь помощи не хватает. Губернатор напомнил о продолжающейся военной операции, необходимости восстановление региона и людях в более трудной ситуации», — передают разговор в РБК.

Житель Суджи по имени Валерий объяснил, что выданные жилищные сертификаты не покроют расходы на новое жилье из-за требуемого ремонта. Дело в том, что сертификаты покрывают только стоимость жилища без отделки. Для этого Валерий попросил у Хинштейна дополнительную выплату до 1 миллиона рублей.

В ответ на просьбу губернатор напомнил о продолжении специальной военной операции и необходимости восстанавливать регион после вторжения ВСУ. При этом Хинштейн отметил, жители Суджи не забыты и выданные им сертификаты покроют стоимость утраченного жилья. После было предложено создать фонд для поддержки нуждающихся.

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Журналист Гордон: встреча Путина и Трампа о мире на Украине сорвалась
31 декабря 2024, 01:20

Фото: iStock/Ruma Aktar

Журналист Дмитрий Гордон* заявил, что 30 декабря встреча главы РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа об окончании горячей фазы конфликта на Украине сорвалась. Этим поделились в «Страна.ua».
«Журналист Дмитрий Гордон* озвучил свою сенсацию, которая была назначена на сегодня, но не состоялась. По его словам, сегодня должны были встретиться Трамп и Путин, чтобы завершить войну, но встреча сорвалась» — пишут в telegram-канале.

Ранее журналист заявлял, что в понедельник 30 декабря должна пройти встреча Путина и Трампа, в которой бы обсуждалось завершение конфликта на Украине. По данным Гордона*, переговоры не состоялись. Также он предположил, что теперь стоит ждать усугубления положения на украинских фронтах.

По словам журналиста, встреча должна была стать окончательным этапом после недельных переговоров между РФ и США. Планы изменились, так как Владимир Путин «окончательно отверг мирный план Трампа».

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Дмитрий Гордон* включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов).

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Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году остались переговоры с РФ
31 декабря 2024, 00:43

Фото: iStock/3dmitry

Единственным выходом для Владимира Зеленского остались переговоры о мире с Россией. Об этом пишут в немецкой газете Welt.
«Для президента Зеленского переговоры остаются единственным сценарием», — говорится в сообщении.

В газете указывают на то, что избранный президент США Дональд Трамп намерен положить конец конфликту на Украине в 2025 году. Также в стране наблюдается ослабление военного положения. В частности падает моральных дух военных, а количество дезертирств вырастает. В совокупности для Зеленского остается только переход к мирным переговорам с РФ.

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#дональд трамп
#зеленский
#рф
#переговоры
#владимир путин
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На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником»
30 декабря 2024, 23:21

Фото: iStock/welcomia

На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником». Об этом пишет издание «Военкоры Русской весны».
«Угроза ударов «Орешником» в ближайшие часы» — хакеры взломали украинское ТВ и транслируют пугающее предупреждение» — говорится в сообщении telegram-канала.

В публикации указывается, что сетка эфира прервалась на телеканале «1 1». Вместо программ зрители увидели картинку с предупреждением.

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Многодетный житель Челябинской области вернется домой из плена — омбудсмен
30 декабря 2024, 22:26

Фото: istockphoto/zim286

Многодетный отец, оказавшийся в числе 150 освобожденных российских военнослужащих, вернется домой в Челябинскую область, проинформировала региональный омбудсмен Юлия Сударенко.
«В результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк — многодетный отец из Пласта. Вместе с родственниками мы всегда очень ждем этого события, верим в лучшее и благодарны всем, кто занимается этой большой работой!» — гласит ее пост в Telegram.
Кроме того, омбудсмен поблагодарила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, лично участвовавшую в процессе обмена. Перед этим российское Минобороны опубликовало ряд видеороликов с военнослужащими. Бойцы поздравили соотечественников с наступающими праздниками, поговорили с родными и выразили благодарность всем причастным к их освобождению из украинского плена.

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В Британии ответили, чем является Зеленский для Украины
RS: Владимир Зеленский — часть проблемы Украины, а не ее решение
30 декабря 2024, 21:48

Фото: istockphoto/reflection_art

Владимир Зеленский — часть проблемы Украины, а не ее решение, пишет в своем материале для издания Responsible Statescraft экс-посол Соединенного Королевства в Москве Ян Прауд.
«…Зеленский может быть частью проблемы, а не решения в украинском урегулировании. <…> Регулярные заявления Зеленского о том, что он поставит свою страну в более сильную позицию для переговоров, выглядят все более эгоистичными», — гласит публикация.
Аналитик добавил, что как только закончится конфликт на Украине, вместе с ним завершится и карьера Владимира Зеленского.

«…Он политик, а не полубог», — резюмировал Прауд.

Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае этого года, но он узурпировал власть в стране, запретив переговоры с Россией и введя военное положение.

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