Дипломат Прауд: США при Трампе должны помешать Украине вступить в НАТО

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Британский дипломат Ян Прауд заявил, что США при правлении избранного президента Дональда Трампа должны помешать Украине вступить в НАТО. Об этом эксперт написал в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.
По словам Прауда, будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог должен убить идею о вступлении страны в альянс. Это нужно сделать несмотря на потенциально ожесточенное сопротивление Европы.
Также Прауд выступил о возможном членстве Украины в ЕС. Этот сценарий дипломат назвал проблемным, так как с текущей политической обстановкой внутри Евросоюза объединение не может позволить себе расширяться. В частности это касается нестабильной ситуации в Германии и Франции.
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Иван Мусатов