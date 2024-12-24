FP: ЕС отправит 100 военных на Украину после стабилизации линии фронта

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Французский президент Эммануэль Макрон активно выступает за размещение на Украине европейских миротворческих сил уже в 2025 году. Согласно его планам, необходимо направить туда до 100 тысяч военных.
Об этом пишет издание The Foreign Policy со ссылкой на мнение старшего научного сотрудника по кибербезопасности и конфликтам будущего Международного института стратегических исследований и эксперта по обороне Центра новой американской безопасности Франца-Штефана Гади.
В публикации отмечается, что не все в Европе поддерживают инициативу французского лидера. Против, в частности, выступают Польша и Германия. США же открестились от отправки на Украину американских войск, переложив эту обязанность на плечи европейских союзников Киева.
В любом случае, до тех пор, пока линия фронта не стабилизировалась, любые дискуссии об отправке европейских войск на Украину носят исключительно теоретический характер, отмечает автор материала. Эксперт также считает, что солдаты ЕС не идут ни в какое сравнение с закалёнными в боях российскими военными.
По мнению аналитика, компромиссным мог бы стать такой вариант: миротворцы в привычном формате, в идеале из стран Глобального Юга, будут напрямую патрулировать демилитаризованную зону вдоль линии прекращения огня, а более надежные европейские силы быстрого реагирования будут размещены в глубине Украины.
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В публикации отмечается, что не все в Европе поддерживают инициативу французского лидера. Против, в частности, выступают Польша и Германия. США же открестились от отправки на Украину американских войск, переложив эту обязанность на плечи европейских союзников Киева.
В любом случае, до тех пор, пока линия фронта не стабилизировалась, любые дискуссии об отправке европейских войск на Украину носят исключительно теоретический характер, отмечает автор материала. Эксперт также считает, что солдаты ЕС не идут ни в какое сравнение с закалёнными в боях российскими военными.
По мнению аналитика, компромиссным мог бы стать такой вариант: миротворцы в привычном формате, в идеале из стран Глобального Юга, будут напрямую патрулировать демилитаризованную зону вдоль линии прекращения огня, а более надежные европейские силы быстрого реагирования будут размещены в глубине Украины.
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Александр Бойцов