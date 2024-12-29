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Киев для завершения конфликта может согласиться на гарантии безопасности, не связанные с НАТО. Об этом сообщил недавно назначенный постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник в беседе с Berliner Morgenpost.
По его словам, членство Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) остается на повестке дня. Дипломат подчеркнул, что подобные временные соглашения могут стать частью вероятного мирного договора с РФ.
Германия и другие страны Европейского союза должны увеличить военную помощь Киеву, заключил Мельник.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Германия и другие страны Европейского союза должны увеличить военную помощь Киеву, заключил Мельник.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова