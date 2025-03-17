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С 2022 года в Швейцарии статус беженцев утратили более 30 тысяч украинцев

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Начиная с 2022 года 30 918 граждан Украины утратили статус беженцев в Швейцарии. Ещё 68 254 украинца продолжают пользоваться преимуществами этого статуса.
Такие цифры приведены в ежегодном отчёте Государственного секретариата по миграции Швейцарии (SEM), опубликованном в социальной сети Х. В ведомстве напомнили, что специальный статус с литерой S даёт приезжим право на работу, включая самозанятость, обучение детей в школах, возможность свободного перемещения по территории республики и за её пределами.

В декабре прошлого года Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии принял решение об ужесточении условий получения защитного статуса S для украинских беженцев. Теперь право на его получение имеют только те, кто выехал непосредственно из зоны боевых действий или же с территорий, неподконтрольных Киеву.

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#швейцария
El País: Испания не предоставила вид на жительство «оппозиционерам» из России
17 марта 2025, 19:22

Фото: istockphoto/Alberto Masnovo

Испанские власти до сих пор не предприняли никаких мер к упрощению процесса легализации для 65 либералов-«оппозиционеров», прибывших из России. Они прибыли в страну на Пиренейском полуострове по туристским визам, а теперь обвиняют Мадрид в нарушении данного обещания.
Об этом сообщает крупное местное издание El País. В публикации отмечается, что в министерстве иностранных дел королевства опровергают факт наличия каких-либо предварительных договорённостей с россиянами.

«Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые теперь обвиняют МИД в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить необходимые документы», — пишут авторы материала.

По данным издания, «журналисты, правозащитники и активисты» утверждают, что испанские дипломаты заверили их в скором и упрощённом получении вида на жительство , однако прошли уже месяцы, а их статус по-прежнему не определен.

При этом, по словам источника газеты в МИД Испании, никаких предварительных договорённостей не было, а единственным возможным вариантом для этих лиц является подача прошения о предоставлении убежища. Однако, пишет автор статьи, испанская миграционная служба уже отклонила несколько заявок на резиденцию по гуманитарным основаниям. В ведомстве сочли недостаточными доказательства угрозы безопасности этих граждан в случае возвращения в Россию.

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#испания
#документы
#активисты
#служба
#оппозиция
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МИД: Москва связывается со странами, чьи наёмники были замечены в Курской области
МИД: Москва связывается со странами, чьих наёмников заметили в Курской области
17 марта 2025, 18:03

Фото: istockphoto/breakermaximus

Российская сторона по дипломатическим каналам связывается с теми странами, чьих наёмников заметили в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что представители российского внешнеполитического ведомства действуют через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Дипломаты через представителей миссии ОБСЕ стараются донести до правительств этих государств информацию, что их граждане участвуют в боевых действиях в качестве «солдат неудачи», а также выполняют функции палачей на территории российского региона, пояснил Мирошник.

Посол подчеркнул, что данные о наёмниках, которые МИД РФ получает от следственных органов и частей Вооружённых сил РФ, направляются тем государствам, которые хотели бы отреагировать на «беспредел и наёмничество их граждан».

«Мы получаем запросы от ряда стран, которые хотели бы располагать данными о наёмниках из числа своих граждан и предпринимать по отношению к ним соответствующие меры», — заключил Мирошник.

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#наемники
#курская область
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В МИД Германии дали совет Дональду Трампу перед беседой с Владимиром Путиным
Tagesschau: Бербок призвала Трампа не идти на несогласованные с ЕС уступки Путину
17 марта 2025, 16:07

Дональд Трамп (фото: 45office.com)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала один совет президенту США Дональду Трампу, который уже завтра созвонится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Tagesschau.
Дипломат призвала Трампа не идти на уступки, которые не были заранее оговорены с Евросоюзом и могут нанести ущерб Украине.

Бербок подчеркнула, что в настоящее время европейцы и американцы должны действовать сообща.

Ранее Дональд Трамп объявил о проведении телефонного разговора с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Американский президент подчеркнул, что во время переговоров собирается посмотреть, возможно ли сейчас положить конец российско-украинскому конфликту. При этом он добавил, что в данный момент для этого имеются «очень хорошие шансы».

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Военный эксперт оценил вероятность отравления Трампа рицином
Военэксперт Никулин: Если бы Трампа отравили рицином, он бы впал в кому и умер
17 марта 2025, 15:54

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин рассказал, что если бы президента США действительно отравили рицином, то он бы впал в кому и умер за три-пять дней.
Напомним, сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином, когда журналистка задела микрофоном лицо американского лидера. Они строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином.

«Думаю, что таким способом вряд ли можно отравить человека. Яд все-таки должен попасть внутрь — либо перорально, либо через кровь. Тогда происходит анафилактический шок. А если просто поднести к лицу, то, думаю, вряд ли это возможно. Даже если ударить не сильно», — пояснил Никулин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также отметил, что в случае укола иглой с рицином, Трамп бы впал в кому и умер за три-пять дней. Так как глава Белого дома хорошо себя чувствует, вероятно, никакого острого наконечника в микрофоне все же не было, считает Никулин.

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#песков
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Песков: Ведётся подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник, 18 марта
Песков: Ведётся подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник
17 марта 2025, 15:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор со своим коллегой из России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Информацию о том, что эта беседа состоится, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил во время традиционной встречи с журналистами.

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос о контактах глав двух государств.

При этом Песков не стал раскрывать возможную повестку телефонных переговоров президентов России и США. Трамп ранее говорил, что собирается обсудить с Путиным вопросы территорий и атомных электростанций на Украине.

В предыдущий раз российский и американский лидеры беседовали по телефону 12 февраля. Их беседа продолжалась почти полтора часа и касалась в числе прочего вопросов мирного урегулирования украинского кризиса. Путин и Трамп договорились продолжать контакты, в том числе с целью согласования личной встречи.

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#сша
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