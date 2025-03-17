С 2022 года в Швейцарии статус беженцев утратили более 30 тысяч украинцев

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Начиная с 2022 года 30 918 граждан Украины утратили статус беженцев в Швейцарии. Ещё 68 254 украинца продолжают пользоваться преимуществами этого статуса.
Такие цифры приведены в ежегодном отчёте Государственного секретариата по миграции Швейцарии (SEM), опубликованном в социальной сети Х. В ведомстве напомнили, что специальный статус с литерой S даёт приезжим право на работу, включая самозанятость, обучение детей в школах, возможность свободного перемещения по территории республики и за её пределами.
В декабре прошлого года Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии принял решение об ужесточении условий получения защитного статуса S для украинских беженцев. Теперь право на его получение имеют только те, кто выехал непосредственно из зоны боевых действий или же с территорий, неподконтрольных Киеву.
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В декабре прошлого года Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии принял решение об ужесточении условий получения защитного статуса S для украинских беженцев. Теперь право на его получение имеют только те, кто выехал непосредственно из зоны боевых действий или же с территорий, неподконтрольных Киеву.
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Александр Бойцов