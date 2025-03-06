Белый дом хочет лишить проживающих в США украинцев статуса беженцев

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинских беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в окружении американского лидера.
«Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такую меру могут принять уже в апреле текущего года. Так, украинцы, лишенные статуса беженцев, могут быть депортированы из страны по ускоренной программе.
Напомним, администрация Трампа уже приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений от граждан Латинской Америки и Украины, которые получили разрешение въехать в США при бывшем президенте страны Джо Байдене.
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