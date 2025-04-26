Илон Маск: настал момент положить конец конфликту на Украине

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Глава американского департамента государственной эффективности и предприниматель Илон Маск заявил, что настало время положить конец конфликту на Украине. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X.
«Пришло время положить конец бойне», — пишет Маск.
Ранее президент США Илон Маск заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта. К тому же стороны согласовали большинство позиций, которые будут фигурировать в процессе переговоров.
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