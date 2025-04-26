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Илон Маск: настал момент положить конец конфликту на Украине

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Глава американского департамента государственной эффективности и предприниматель Илон Маск заявил, что настало время положить конец конфликту на Украине. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X.
«Пришло время положить конец бойне», — пишет Маск.

Ранее президент США Илон Маск заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта. К тому же стороны согласовали большинство позиций, которые будут фигурировать в процессе переговоров.

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Прибывший в Москву самолет с Уиткоффом на борту приземлился в Омане
26 апреля 2025, 02:53

Ранее прибывший в Москву самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом приземлился в международный аэропорт Омана Маскат. Об этом сообщает сервис Flightradar24.
Самолет Bombardier Global 7500 совершил посадку в Омане в 01:40 по московскому времени. Ранее судно вылетело из московского аэропорта «Внуково» около 18:10. Предполагается, что там находился Уиткофф.

В оманской столице Маскате 26 апреля планируется встреча технических групп Ирана и США. На ней пройдут непрямые переговоры между сторонами, причем со стороны Штатов ожидается участие Уиткоффа.

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Трамп: Россия и Украина близки к сделке по заключению мира
26 апреля 2025, 02:12

Фото: iStock/sb2010

По словам президента США Дональда Трампа, Россия и Украина близки к урегулированию конфликта. Об этом американский лидер пишет на своей странице в соцсети Truth Social.
«Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить конфликт», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что стороны согласовали большинство основных позиций в предстоящих переговорах.

Ранее Дональд Трамп назвал крупным делом убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе. Помимо этого глава США пообещал изучить данное происшествие.

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Bloomberg: США ограничили помощь Украине в сфере кибербезопасности
26 апреля 2025, 00:33

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США ограничили помощь Украине в сфере кибербезопасности, отменив и приостановив контакты с десятками специалистов. Об этом сообщает Bloomberg.
«Усилия США по оказанию помощи Украине в защите от... кибератак были сокращены на фоне широкомасштабных отмен со стороны администрации Трампа», — передает агентство.

К тому же американская сторона не реализовала поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, которые были запланированы ранее.

Ранее Владимир Зеленский вновь отверг предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российской территорией со стороны Украины. До этого американский лидер уже критиковал главу киевского режима за данную позицию.

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Трамп назвал крупным делом убийство генерала Москалика в Балашихе
25 апреля 2025, 23:22

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп оценил как крупное дело убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе. Об этом американский лидер сказал в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.
«Я слышу это от вас впервые. Это крупное. Я изучу это», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Рим.

Напомним, что в пятницу погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик в Балашихе. Это произошло в результате взрыва самодельного устройства с поражающими элементами. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, к убийству военного может быть причастна украинская разведка.

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«Позиция не изменена»: Зеленский вновь отверг предложение Трампа в плане урегулирования конфликта
Зеленский снова отверг предложение Трампа по Крыму
25 апреля 2025, 23:20

Фото: iStockEkaterina Utorova

Владимир Зеленский снова отверг предложение президента США Дональда Трампа по Крыму. Об этом глава киевского режима заявил в ходе пресс-конференции.
«Наша позиция неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими... Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории», — сказал Зеленский.

Как позже сказал политик, данная позиция Киева основана на международном праве. К тому же в качестве мер поддержки Зеленский хочет обеспечить не только непосредственное введение иностранных военных на Украину, но и совместную работу разведок, защиту от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал нежелание Зеленского признавать Крым российской территорией. Американский президент обратил внимание на то, что такая позиция вредит урегулированию конфликта. Было обращено внимание и на события 2014 года, когда Украина отдала полуостров РФ без единого выстрела.

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