Европарламент заявил о нарушениях и запугивании на выборах в парламент Грузии

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Европарламент заявил о нарушениях, а также об атмосфере ненависти и запугивания на парламентских выборах в Грузии, а сама страна якобы отходит от демократии. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП.
«Мы опасаемся, что атмосфера ненависти и запугивания, свидетелями которой мы стали в день голосования, серьезно затруднит политический процесс в Грузии. Очень важно, чтобы нарушения, на которые было указано в ходе голосования, были расследованы и учтены», — приводят слова испанского евродепутата Антонио Лопез-Истуриз Уайта, назначенного главой делегации ЕП на выборах в Грузии.По его словам, делегация видела хаос и насилие на некоторых участках, наблюдала за вбросами бюллетеней и нарушением тайны голосования. Евродепутат также пожаловался, что перед выборами транслировались тезисы критической направленности в сторону Евросоюза и Запада.
Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией и будет проводить политику в национальных интересах.
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