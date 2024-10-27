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Европарламент заявил о нарушениях и запугивании на выборах в парламент Грузии

27 октября 2024, 20:34
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Европарламент заявил о нарушениях, а также об атмосфере ненависти и запугивания на парламентских выборах в Грузии, а сама страна якобы отходит от демократии. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП.
«Мы опасаемся, что атмосфера ненависти и запугивания, свидетелями которой мы стали в день голосования, серьезно затруднит политический процесс в Грузии. Очень важно, чтобы нарушения, на которые было указано в ходе голосования, были расследованы и учтены», — приводят слова испанского евродепутата Антонио Лопез-Истуриз Уайта, назначенного главой делегации ЕП на выборах в Грузии.
По его словам, делегация видела хаос и насилие на некоторых участках, наблюдала за вбросами бюллетеней и нарушением тайны голосования. Евродепутат также пожаловался, что перед выборами транслировались тезисы критической направленности в сторону Евросоюза и Запада.



Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией и будет проводить политику в национальных интересах.

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#парламент
Саакашвили призвал к массовым протестам в Грузии из-за парламентских выборов
27 октября 2024, 20:47

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал начать массовые протесты из-за поражения оппозиции на парламентских выборах. Об этом он заявил на своей странице в соцсетях. По его мнению, «никто не должен войти в парламент».
«Конечно, никто не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом и переживать о том, что нас обманули. Сейчас время для массовых протестов. Мы должны показать миру, что мы боремся за свободу и мы люди, которые не потерпят несправедливости. Мы не можем терять ни минуты», — написал он.
Ранее лидер созданной Саакашвили партии «Единство — национальное движение» Тинатин Бокучава отказалась участвовать в работе парламента из-за результатов выборов, а другая партия оппозиции «Коалиция за перемены» отвергла депутатские мандаты и финансирование из госбюджета. Еще одна политическая сила «Гахария за Грузию» обратились к своим сторонникам, чтобы те придерживались «разумных форм протеста».

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#протесты
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В США сулят проблемы Киеву даже при победе Харрис
Bloomberg: Украину ждут проблемы с поддержкой от США даже при победе Харрис
27 октября 2024, 19:49

Фото: iStock/YayaErnst

Украину ждут большие проблемы с поддержкой от США, даже если победит кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников. Отмечается, что при Трампе в Белом доме у Киева и вовсе резко сократятся все возможности.
По словам источников, в случае победы Харрис у Штатов все равно будут трудности с организацией новых пакетов помощи, так как «вероятно, будет сложно добиться существенной финансовой поддержки от Конгресса».

Ранее в Минобороны США сообщали, что с начала конфликта Штаты выделили военную помощь Украине общей суммой более 59 млрд долларов.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил опасение, что Соединенные Штаты могут оказаться на грани банкротства, если правительство не сократит свои расходы.

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Дуда: система укреплений «Восточный щит» в Польше станет «Железным занавесом»
27 октября 2024, 19:25

Фото: iStock/CatEyePerspective

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что строящаяся на границе с Белоруссией и Россией система оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» станет новой интерпретацией «Железного занавеса». Об этом сообщает «Интерфакс». По его словам, часть западных стран смотрит на эту идею с ужасом.
«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление «Железного занавеса», — отметил он.
Однако Дуда сразу оговорился, что если для безопасности Польши властям потребуется построить новый «Железный занавес», то они сделают это без раздумий.

Проект «Восточный щит» подразумевает строительство системы укреплений с заграждениями, подземными сооружениями и наблюдательными вышками на границе с Россией и Белоруссией. Его стоимость оценивают в 10 миллиардов злотых, что эквивалентно более 2,5 миллиардам долларов. Возвести оборонную сеть рассчитывают к 2028 году.

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#рф
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На Украине назвали настоящую цель приезда главы Пентагона в Киев
Дубинский: Остин дал Зеленскому взятку за удержание Покровска до избрания Харрис
27 октября 2024, 17:33

Встреча Владимира Зеленского и Ллойда Остина (фото: сайт Пентагона)

Глава Пентагона Ллойд Остина во время визита в Киев дал Владимиру Зеленскому взятку, чтобы тот не отводил войска от Красноармейска (украинское название — Покровск) и удерживал его, дабы не подорвать избирательную кампанию кандидата в президенты США Камалы Харрис. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Остин, получается, привез «величайшему» и «покорителю Сибири» взятку за то, что те заставят солдат стоять насмерть под Покровском, чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис», — написал он.
Дубинский отметил, что очередной транш на 800 млн долларов, о котором объявили по приезду Остина, не смогут использовать по назначению из-за множества обстоятельств: от секретных договоренностей до невозможности корректного учета расходов.
«То есть освоить из этих 800 миллионов долларов можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 миллионов долларов. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и «дальнобою» до выборов. Нормально. Надо брать», — заключил депутат.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинский конфликт рано или поздно завершится переговорами, однако подчеркнул, что Штаты продолжать снабжать Киев оружием и деньгами до тех пор, пока тот сам не решится на переговоры.
«Этот конфликт завершится переговорами в какой-то момент», — отметил глава Пентагона.

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#поддержка
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В Грузии отказались восстанавливать дипломатические отношения с РФ
27 октября 2024, 16:56

Фото: istockphoto/Diy13

Грузия не собирается восстанавливать дипломатические отношения с Россией, которых нет и сейчас. Об этом порталу NEWS.ru заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.
«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет», — прокомментировал премьер.
Накануне в Грузии состоялись парламентские выборы. Правящая партия республики «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набрала 90 мандатов из 150 возможных, отметил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Ранее сообщалось, что венгерский премьер Виктор Орбан досрочно поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах.

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#мир
#грузия
#россия
#дипломат
#отношения
#новости
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Ермак: выборы президента на Украине пройдут сразу после завершения конфликта
27 октября 2024, 16:50

Андрей Ермак

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы президента на Украине пройдут сразу после завершения вооруженного конфликта. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, сейчас все ресурсы Киева уходят на противостояние с Россией.
«Сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну», — пояснил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Зеленский «уперся напрочь» и не хочет мира. По его мнению, раньше считали, что мир на Украине возможен при согласии коллективного Запада, однако сейчас очевидно, что западные политики больше хотят мира, чем сам Зеленский. Сам Запад при этом не может остановить поставки вооружения и выделение средств Украине. Если они решатся на этот шаг, то «потеряют лицо», считает белорусский лидер.

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#конфликт
#мир
#зеленский
#выборы
#сво
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Лавров прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве
Лавров: слова Трампа об ударе по Москве сделаны в рамках предвыборной кампании
27 октября 2024, 15:28

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал ударить по Москве, сделаны в рамках предвыборной кампании. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
«Соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиски каких-то тезисов, которые по их мнению способны повлиять на избирателей в свою пользу», — пояснил министр.

Политик отметил, что данные заявления — это только сюжет внутриполитической жизни США.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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Президент Путин поучаствует в церемонии спуска нового ледокола на воду
27 октября 2024, 15:11

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В церемонии спуска нового ледокола на воду поучаствует президент России Владимир Путин. Как сообщил журналист Павел Зарубин, главе государства также предстоит встреча с членами Совбеза и кабмина.
«На неделе Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола. Российские судостроители порадуют страну своей мощной и готовой продукцией», — сказано в публикации Зарубина.
Отмечено, что Путин обратится к профсоюзному съезду, в графике президента много важных событий.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с профессиональным праздником работников транспортной отрасли. Он подчеркнул важнейшую роль городской транспортной сферы.

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#мир
#россия
#новости
#владимир путин
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Кадыров обсудил сотрудничество с президентом ОАЭ на встрече в Абу-Даби
27 октября 2024, 14:58

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Сотрудничество обсудили глава Чечни Рамзан Кадыров с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном в Абу-Даби. Об этом Кадыров проинформировал в своем канале в Telegram.
«Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о [его] встрече с президентом [РФ] Владимиром Владимировичем Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами», — сказано в сообщении.
Кадыров рассказал шейху о планах развития Чечни в дальнейшем. Кроме того, политики обсудили последние события, которые произошли в регионе.

Ранее публиковались подробности встречи президента РФ Владимира Путина с коллегой из ОАЭ.

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