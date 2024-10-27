Глава Пентагона Ллойд Остина во время визита в Киев дал Владимиру Зеленскому взятку, чтобы тот не отводил войска от Красноармейска (украинское название — Покровск) и удерживал его, дабы не подорвать избирательную кампанию кандидата в президенты США Камалы Харрис. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.