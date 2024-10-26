Правящая в Грузии партия отмечает победу в парламентских выборах

Генсек ООН Антониу Гутерреш просил избегать публичности перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным, пока его секретариат не дал развернутый комментарий. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, Гутерреш просил не приводить журналистов.