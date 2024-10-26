Правящая в Грузии партия отмечает победу в парламентских выборах

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Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отмечает победу на парламентских выборах, передает местное телевидение. Согласно результату экзитпола проправительственного телеканала «Имеди», она набрала свыше 56% голосов избирателей. Праздничную церемонию показывают в эфире.
«Я вас уверяю, что в ближайшие четыре года мы сделаем очень много, и через четыре года Грузия будет одной из самых успешных стран. Наша команда обязательно будет ценить это доверие. Команда, которая представлена тут, я думаю, является лучшей частью нашего общества», — сказал политик и глава грузинской правящей партии Бидзина Иванишвили в рамках праздничного митинга.Победу празднуют в центре Тбилиси, где расположен офис партийцев и сцена, с которой они общаются со своими сторонниками. В голосовании участвовали 18 партий.
Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» правит в стране уже на протяжении 12 лет. Чтобы пройти в парламент, необходимо набрать больше пяти процентов голосов избирателей.
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Никита Кротов