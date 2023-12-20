SABC: Глава МИД ЮАР предложила Киеву пригласить Россию на «саммит мира»

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Министр иностранных дел Южно-Африканской республики Наледи Пандор предложила украинским властям во время последней международной встречи по украинской «формуле мира» начать приглашать на такие заседания Россию. Об этом она сообщила в интервью телеканалу SABC.
«В ходе последней встречи ЮАР предложила Украине, что, возможно, пришло время пригласить Россию на эти заседания, чтобы мы могли начать делать шаги в сторону более официального процесса обсуждения переговоров», — сказала глава южноафриканского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Киев пока не дал ответа на это предложение.Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным в ходе своей пресс-конференции 18 декабря. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». После того как её окончательно сформулируют, «формулу мира» передадут Москве, подчеркнул президент.
Напомним, третья встреча по украинской «формуле мира» состоялась 29 октября на Мальте. Во встрече приняли участие рекордное количество делегаций - украинскую «формулу мира» приехали обсудить представители 66 стран. Однако, на этот раз от конференции отказались представители Китая, Египет и ОАЭ, которые присутствовали на предыдущих встречах.
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