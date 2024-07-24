Трамп заявил, что Харрис разрушит США в случае победы на выборах

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Камала Харрис в случае победы на президентских выборах разрушит Соединённые Штаты. Об этом пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что её идеи недопустимы. В случае их реализации окажутся снова открытыми границы страны, что приведёт к полному разрушению Штатов.
Также Трамп пожелал провести следующие дебаты на телеканале Fox News, а не на ABC. Экс-лидер обвинил телекомпанию в предвзятости.
Ранее экс-прокурор Минюста США Рональд Зиверт заявил, что Харрис ненадёжный кандидат на пост президента, поскольку она гонится за политическими трендами.
Напомним, что Харрис была назначена кандидатом на пост главы государства в воскресенье после выхода из президентской гонки Джо Байдена.
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Также Трамп пожелал провести следующие дебаты на телеканале Fox News, а не на ABC. Экс-лидер обвинил телекомпанию в предвзятости.
Ранее экс-прокурор Минюста США Рональд Зиверт заявил, что Харрис ненадёжный кандидат на пост президента, поскольку она гонится за политическими трендами.
Напомним, что Харрис была назначена кандидатом на пост главы государства в воскресенье после выхода из президентской гонки Джо Байдена.
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Анастасия Чинкова