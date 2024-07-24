Харрис опережает Трампа после выхода Байдена из гонки

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Вице-президент США Камала Харрис опережает экс-президента страны Дональда Трампа на два процентных пункта после выхода главы государства Джо Байдена из президентской гонки. Таковы результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos.
Отмечается, что Харрис поддержали 44% опрошенных, а Трампа – 42%.
Общенациональные опросы показывают, какого кандидата действительно поддерживают американцы. Однако на баланс сил в коллегии выборщиков США одновременно влияют несколько ключевых штатов.
В воскресенье, 21 июля, Байден принял решение о выходе из президентской гонки. Он останется на посту президента до истечения срока полномочий и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В этот же день было принято решение о том, что на пост президента от Демократической партии будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис.
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Общенациональные опросы показывают, какого кандидата действительно поддерживают американцы. Однако на баланс сил в коллегии выборщиков США одновременно влияют несколько ключевых штатов.
В воскресенье, 21 июля, Байден принял решение о выходе из президентской гонки. Он останется на посту президента до истечения срока полномочий и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В этот же день было принято решение о том, что на пост президента от Демократической партии будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис.
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Анастасия Чинкова