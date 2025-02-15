Сальдо посоветовал Зеленскому обменивать территории на Луне

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал состоявшийся между Россией и США обмен американца Марка Фогеля и россиянина Александра Винника. По его словам, случившееся — это нормальные дипломатические отношения.