Сальдо посоветовал Зеленскому обменивать территории на Луне

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил Владимиру Зеленскому заняться обменом территорий на Луне. Об этом информирует РИА Новости.
По мнению главы региона, в своих фантазиях Зеленский может обменивать территории на хоть Луне.
Он добавил, что на сегодняшний день ни о каких переговорах российских властей с Зеленским речи не идет.
Напомним, ранее Владимир Зеленский допустил возможность обмена оккупированных территорий Курской области на земли, контроль над которыми Киев утратил в процессе боевых действий.
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«Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши», — отметил Сальдо.
Он добавил, что на сегодняшний день ни о каких переговорах российских властей с Зеленским речи не идет.
Напомним, ранее Владимир Зеленский допустил возможность обмена оккупированных территорий Курской области на земли, контроль над которыми Киев утратил в процессе боевых действий.
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Екатерина Коршунова