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В Европе тайно работают над планом отправки войск на Украину, пишут СМИ

AP: В Европе ведется тайная работа над планом отправки войск на Украину
Фото: istockphoto/artJazz

Фото: istockphoto/artJazz

Несколько европейских государств втайне работают над планом отправки военных на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» мирного договора с РФ. Об этом пишет Associated Press.
«Группа европейских стран, все больше обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других сферах, втайне работает над планом отправки войск на Украину, чтобы помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией», — сказано в публикации.
Отмечено, что европейцы опасаются, что американский лидер Дональд Трамп может пойти на сделку со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в обход них и, возможно, даже Украины».

Ранее стало известно, что США не одобряют украинские правки в договоре о полезных ископаемых.

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Бойцы ВС РФ уничтожили наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой в ДНР
Китаец: ВС РФ уничтожили наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой в ДНР
15 февраля 2025, 13:27

Фото: istockphoto/zim286

Бойцы ВС РФ ликвидировали группу иностранных наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на штурмовика, чей позывной «Китаец».
«Это был накат, были какие-то наемники. Их привезли на бронетранспорте и выгрузили, по-моему, 13 человек. Это были ребята внешности восточной, из которых, в принципе, десять человек сразу были убиты, трое сбежали в самом начале. При себе у погибших были элементы символики ООН», — пояснил военнослужащий ВС РФ.
При наемниках нашли береты, повязки и шевроны с логотипами международной организации, отмечено в материале.

«Китаец» добавил, что ближний бой продолжался примерно полчаса, группа противника разгромлена.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел взрыв рядом с автобусом ТЦК.

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Взрыв произошел рядом с автобусом ТЦК на Украине
15 февраля 2025, 13:10

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв произошел рядом с автобусом, где были сотрудники территориального центра комплектования на юге Украины. Как пишут украинские СМИ, все случилось в Николаеве, когда некая женщина вышла из магазина с хозяйственной сумкой. Взрыв раздался после того, как она подошла к военным, уточнили обозреватели.
Известно, что один силовик погиб, как и сама женщина. По данным МВД Украины, шесть человек госпитализированы. Состояние части из них оценивается, как тяжелое.

По информации украинских силовиков, мотивом для женщины могла послужить мобилизация ее сына, позже погибшего в зоне боевых действий.

Ранее «Радио 1» опубликовало последние новости спецоперации на Украине.

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США не устроили правки Украины в соглашении о полезных ископаемых
NV: Вашингтону не понравились правки Киева в соглашении о полезных ископаемых
15 февраля 2025, 10:37

Фото: iStock/ValleraTo

США не одобрили правки Украины в двустороннем соглашении о полезных ископаемых. Об этом заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.
По ее словам, команде Джей-Ди Вэнса не понравились внесенные Киевом правки в данное соглашение. Уточняется, что этот документ на днях привез министр финансов США Скотт Бессент.

Примечательно, что именно поэтому была перенесена встреча украинского лидера с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом. Какие именно пункты были отредактированы, не отмечается.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за «исторических параллелей». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Макрон после беседы с Зеленским дал ему обещание
Макрон после беседы с Зеленским пообещал поддержать Киев на переговорах о мире
15 февраля 2025, 10:20

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Французский лидер Эммануэль Макрон после телефонного разговора с Владимиром Зеленским дал ему обещание поддержать Киев на мирных переговорах. Об этом он написал в социальной сети Х.
По мнению президента Франции, только Украина может вести диалог о долгосрочном мире с Россией. Макрон подчеркнул, что если глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении конфликта, это будет «отличной новостью».

Он добавил, что Франция поможет Украине в этом вопросе. Французский политик напомнил, что Европе пришло время стать более самостоятельной и укрепить коллективную безопасность.

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Медведчук сделал предположение о будущем Зеленского
Медведчук: Зеленский может оказаться на скамье подсудимых
15 февраля 2025, 10:10

Владимир Зеленский

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых. Об этом информирует ТАСС.
По его мнению, предводитель киевского режима понимает, что «даже самый прозападный его преемник будет обязан усадить его на скамью подсудимых».

Медведчук подчеркнул, что именно это является причиной активной зачистки политического поля на Украине.

Ранее Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек еще в мае 2024 года, заявил, что не имеет жажды власти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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