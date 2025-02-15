В Европе тайно работают над планом отправки войск на Украину, пишут СМИ

Фото: istockphoto/artJazz
Несколько европейских государств втайне работают над планом отправки военных на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» мирного договора с РФ. Об этом пишет Associated Press.
«Группа европейских стран, все больше обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других сферах, втайне работает над планом отправки войск на Украину, чтобы помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией», — сказано в публикации.Отмечено, что европейцы опасаются, что американский лидер Дональд Трамп может пойти на сделку со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в обход них и, возможно, даже Украины».
Ранее стало известно, что США не одобряют украинские правки в договоре о полезных ископаемых.
Читайте также:
Макрон после беседы с Зеленским дал ему обещание
Медведчук сделал предположение о будущем Зеленского
Теснение ВСУ В Курской области, взятие под контроль посёлка Свердликово и села Зелёное Поле: последние новости СВО на 15 февраля
Никита Кротов