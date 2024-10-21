Сальдо заявил о планах выставить Украине счет за причиненных ущерб

Владимир Сальдо (фото: сайт Кремля)
После окончания специальной военной операции (СВО) Херсонская область потребует от Украины компенсации. Об этих планах РИА Новости рассказал губернатор Владимир Сальдо.
«После победы в СВО обязательно предъявим <...> счет за весь причиненный херсонцам, государственным и частным предприятиям и организациям, всей Херсонской области материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль», – рассказал глава региона.
Ранее Сардо заявил, что заявления Киева о производстве ядерного оружия не стоит воспринимать всерьез, это отчаянный инструмент шантажа Запада. В то же время он призвал быть бдительными, поскольку у Украины есть возможность сделать «грязную радиоактивную бомбу».
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