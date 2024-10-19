Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра

Владимир Сальдо (Фото: сайт Кремля)
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ взяли под контроль крупные острова в дельте Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
«Крупные острова под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем», — отметил глава региона.
По словам Сальдо, рейды украинских войск на «резиновых лодочках» на левый берег Днепра периодически продолжаются, но российские артиллеристы поражают лодки на плаву.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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