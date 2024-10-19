Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра

Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск в процессе боев за Георгиевку в одиночку дал отпор наступающим штурмовикам ВСУ, прикрывая двоих раненых товарищей, которые находились без сознания после сброса противотанковой мины на позицию. Об этом сообщил РИА Новости участник боя с позывным «Китаец».