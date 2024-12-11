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Владимир Зеленский несет личную ответственность за конфликт на Украине, и все граждане, депутаты и политики это понимают. Об этом заявил бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
«Многие уже сожалеют, что Украина прошла все три этапа: она была за столом, но, к сожалению. не воспользовалась возможностью урегулировать этот конфликт, она была под столом в период начала СВО. А сейчас она оказалась на столе: от нее мало что зависит», — отметил Килинкаров в беседе с «Известиями».Экс-нардеп заключил, что от сложившейся ситуации, где страна потеряла политическую субъектность, мало кто в восторге. Килинкаров подчеркнул, что сами украинцы вовсе не хотели, чтобы все закончилось именно так.
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