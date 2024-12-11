Зеленский: признание территорий российскими станет причиной раскола Украины

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Киев на законодательном уровне не может признать потерянные территории российскими, так как такое решение приведёт к расколу украинского общества, сообщил Владимир Зеленский.
Он уточнил, что подобные вопросы придётся решать дипломатическим путём.
Он добавил, что избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) хочет быстро завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, это должно случиться как можно скорее, потому что ВСУ (Вооружённые Силы Украины) каждый день несут потери.
В ноябре в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путём и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путём".
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«Если у нас меньше (оружия и артиллерии — прим. ред.), чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придётся решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их (территории — прим. ред.) российскими», – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News.
Он добавил, что избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) хочет быстро завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, это должно случиться как можно скорее, потому что ВСУ (Вооружённые Силы Украины) каждый день несут потери.
В ноябре в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путём и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путём".
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Анастасия Ларина