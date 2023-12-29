Салливан призвал РФ освободить осуждённого за шпионаж Джейка Уилана

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Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Россию освободить гражданина США Пола Уилана, который был арестован пять лет назад по обвинению в шпионаже. Он также отметил, что "интенсивная работа" над его возвращением на родину продолжается. Об это пишет РИА Новости.
Салливан утверждает, что Уилан, причастность которого к шпионажу установили российские следствие и суд, пять лет провёл в Российской Федерации под «неправомерным арестом».
Американца Пола Уилана в России обвинили в шпионаже и приговорили к 16 годам тюрьмы. По версии российских правоохранительных органов, он пытался получить сведения о курсантах одного из учебных заведений ФСБ. Сам Уилан свою вину не признаёт. Госдепартамент США, в свою очередь, включил осужденного в списки «неправомерно удерживаемых», и многократно заявлял, что пытается договориться о его обмене с РФ.
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«Мы вновь призывам Россию освободить его немедленно. Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы вернуть его домой к родным. Наши мысли сегодня с ним и его замечательной сильной семьей», — цитирует агентство советника президента США.
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Диана Аванесян