В Словакию направили испанских военных в рамках усилий НАТО против России

Фото: istockphoto / vasile voicu
Испания перебросила в Словакию свыше 780 солдат в рамках стратегии НАТО против России.
На фоне противостояния Североатлантического альянса и России увеличивалось военное присутствие Испании на восточной границе НАТО. ОБ этом сообщило издание ABC.
Эти меры должны показать России силу альянса и убедить её, что страны блока не собираются «нападать» на неё.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит необходимости изменять свою ядерную доктрину.
Читайте также:
Политолог Карасев: Украина больше не вернет себе Мариуполь
Арестович:* политика Зеленского о мире совершила сенсационный разворот
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что КНР бросила вызов альянсу и его ценностям
«Последним шагом стало размещение в Словакии контингента, состоящего из более чем 780 солдат», — было сказано в публикации.
Эти меры должны показать России силу альянса и убедить её, что страны блока не собираются «нападать» на неё.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит необходимости изменять свою ядерную доктрину.
Читайте также:
Политолог Карасев: Украина больше не вернет себе Мариуполь
Арестович:* политика Зеленского о мире совершила сенсационный разворот
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что КНР бросила вызов альянсу и его ценностям
Мира Полтева