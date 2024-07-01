В МОНИКИ спасли жизнь 83-летнему пациенту с тяжёлым сердечным заболеванием

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи МОНИКИ спасли жизнь 83-летнему мужчине, страдающему болезнью сосудов сердца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В подмосковную больницу обратился пожилой пациент с жалобами на боли за грудиной. Врачи выявили у него множественное поражение сосудов сердца и направили для дальнейшего лечения в отделение кардиохирургии МОНИКИ. Без своевременного вмешательства хирургов это заболевание могло привести к обширному инфаркту, который пациент не перенёс бы.
По его словам, на следующем этапе врачи выполнили стентирование второй артерии – расширили её с помощью специальной конструкции для восстановления кровотока.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Как отметили в министерстве, благодаря гибридному методу лечения и профессионализму медперсонала удалось полностью вылечить его и вернуть к нормальной жизни.
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«Одномоментная открытая операция на сердце была сопряжена с высоким риском для жизни пациента в таком почтенном возрасте. Поэтому была выработана тактика поэтапного лечения. Вначале пошли на малоинвазивную операцию на сердце: с помощью мини-доступа провели шунтирование одной артерии для восстановления кровотока. Пациент несколько дней находился на реабилитации», – рассказал завотделением кардиохирургии МОНИКИ им. Владимирского Дмитрий Зыбин.
По его словам, на следующем этапе врачи выполнили стентирование второй артерии – расширили её с помощью специальной конструкции для восстановления кровотока.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Как отметили в министерстве, благодаря гибридному методу лечения и профессионализму медперсонала удалось полностью вылечить его и вернуть к нормальной жизни.
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Лора Луганская