В МОНИКИ спасли жизнь 83-летнему пациенту с тяжёлым сердечным заболеванием

Цены на услуги стоматологов в России в последнее время растут с непомерной скоростью из-за увеличения стоимости импортных материалов и оборудования. Такое мнение высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева.