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Ущерб для США от европейских контрмер, принятых в ответ на торговые войны президента Дональда Трампа, быстро компенсируется. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, если Европа «не одумается», то загонит себя и свой бизнес в тупик.
«Существует один железный фактор... Америка завозит больше товаров из Европы, чем поставляет в Европу. Поэтому, как вы сами понимаете, импортные тарифы на европейскую продукцию в любом случае ударят по Европе больнее. Просто потому, что Европа экспортирует гораздо больше в Соединенные Штаты. И, конечно же, в этой связи Европа сама себе сейчас стреляет в ногу в этом контексте», — отметил эксперт в разговоре с RT.В то же время автор телеграм-канала «Русский дневник», политолог Вадим Авва объяснил, почему руководители стран Европы на самом деле не являются европейскими лидерами. В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик указал, что западная выборная система устроена так, что, если контролировать сегмент в 14% электората, представленный в основном бюрократическим аппаратом и зависимым от него бизнесом, и использовать систему махинации, можно привести в парламент до 50% своих сторонников.
«Поэтому в действительности, эти люди и не являются европейскими лидерами. Они являются узурпаторами власти, наследуют должности и делают коллективную диктатуру несменяемой. Каждому по одиночке из них страшно. Каждый по одиночке из них — глупец. Отсюда и получивший распространение формат: «А давайте соберемся вместе», — рассказал политолог.Читайте также:
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