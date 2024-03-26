«Справедливая Россия — За правду» хочет провести референдум о возвращении смертной казни

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В России в Единый день голосования в 2024 году может быть проведён всенародный референдум по вопросу возвращения смертной казни. На этом будет настаивать партия «Справедливая Россия — За правду».
Глава думской фракции подчеркнул, что такие приговоры необходимо приводить в исполнение после подтверждения решения суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных заседателей. По его мнению, такая процедура снизит риск возможных судебных ошибок.
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